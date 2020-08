Strache-Wohnsitz: Gericht gibt Bezirkswahlbehörde recht

Einen weiteren Etappensieg feiert Heinz-Christian Strache in seiner Wohnsitz-Causa. Nachdem am Montag bereits die Bezirkswahlbehörde im 3. Bezirk das aktive Wahlrecht des "Liste HC Strache"-Spitzenkandidaten bestätigt hatte, kam nun das Verwaltungsgericht Wien zum selben Schluss. Jetzt wäre nur noch der Weg zum Höchstgericht möglich.

Mit dem Spruch des Landesverwaltungsgerichts ist klar: Strache darf bei der Wien-Wahl am 11. Oktober seine Stimme abgeben. Eine Entscheidung, die auch auf sein passives Wahlrecht - also die Frage, ob er in Wien kandidieren darf - Einfluss haben dürfte. Denn das passive Wahlrecht basiert auf dem aktiven.

Wandel erhob Beschwerde

Wie berichtet, hatten die linke Kleinpartei Wandel und Straches einstiger Mitstreiter, Ex-FPÖ- und BZÖ-Politiker Peter Westenthaler, die Straches Streichung aus dem Wählerverzeichnis beantragt, weil sie dessen Hauptwohnsitz in Wien-Landstraße anzweifeln. Die Bezirkswahlbehörde entschied aber zu Gunsten des Ex-Vizekanzlers. Nicht zuletzt, weil dieser zurzeit "in räumlicher Trennung" von Ehefrau Philippa lebe.

Wandel-Spitzenkandidat Christoph Schütter erhob dagegen Beschwerde - wodurch das Verwaltungsgericht ins Spiel kam. Das bestätigte nun die Entscheidung der Bezirkswahlbehörde. Während diese die näheren Lebensumstände des Politikers geprüft hatte, konzentrierte sich das Gericht auf formale Fragen. So wurde etwa der Einwand, dass in der Behörde Bezirkspolitiker sitzen und diese darum befangen seien, da sie in Konkurrenz zu Strache stünden, zurückgewiesen.

Das letzte Wort zu Straches Kandidatur hat am 27. August die Stadtwahlbehörde.