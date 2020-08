Wohnsitz-Streit: Dieser junge Mann legt sich mit Strache an

Zur Partei „Der Wandel“ kam er als erster Praktikant vor sechs Jahren. „Wir arbeiten ehrenamtlich, das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, betont er. In Neubau setzt er sich für eine Bezirks-Car-Sharing-Flotte und eine Online-Wahl für das Bezirksparlament ein. Und er will den Ottakringerbach in der Lerchenfelderstraße an die Oberfläche holen.

Sein Wahl-Ziel: mindestens drei Bezirksräte stellen.

Strache an sich sei nicht sein kein Feind, sagt er. Ihm gehe es um die gesamte politische Elite, die ihre Macht missbrauche. Detail am Rande: Schütter tritt in Neubau an, wohnt aber in der Brigittenau.