Strache-Antritt bei Wien-Wahl: Große (Vor-)Freude bei seiner Partei

Seit Montagabend steht fest, dass Strache seine Stimme bei der Wahl abgeben darf, das deutet darauf hin, dass er auch auf dem Stimmzettel stehen wird. Die finale Entscheidung dazu, fällt Ende August. Die Partei selbst hat daran jedenfalls keinen Zweifel.

Das Rathaus hatte am Dienstag bestätigt, dass Strache nicht aus dem Wählerverzeichnis gestrichen wird. Einen entsprechenden Antrag hatte unter anderem die Kleinpartei "Wandel" eingebracht. Er fand in der Bezirkswahlbehörde, in der die Bezirksparteien vertreten sind, keine Mehrheit.