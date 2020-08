Strache und die Wien-Wahl: Darf er? Oder darf er nicht?

Eigentlich waren die meisten Journalisten am Dienstag ja gekommen, um den Protagonisten im Wohnsitz-Streit zu sehen. Sie sollten enttäuscht werden: Heinz-Christian Strache fehlte bei der eilig einberufenen Pressekonferenz seines Teams.

An seiner Stelle freuten sich die „Team Strache“-Funktionäre Karl Baron und Christian Höbart sichtlich über die Entscheidung, die die Bezirkswahlbehörde des 3. Bezirks am späten Montagabend getroffen hatte.

Die Behörde hat nämlich entschieden, dass Strache in Wien wählen darf – und könnte ihm so zugleich den Weg zur Kandidatur geebnet haben. Davon ist man jedenfalls im Team Strache überzeugt. „Es wird Zeit, die Schmutzkübel in den Schränken stehen zu lassen“, sagte Höbart.