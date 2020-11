Schule im Lockdown: Unterricht vor halbleeren Klassen

Tag eins im Lockdown stellt die Schulen vor eine besondere Herausforderung. Berufstätige Eltern oder auch solche, die sich den Unterricht zu Hause nicht zutrauen, bringen ihre Kinder zur Betreuung an die Schulen. Der KURIER hat sich in den Bundesländern an unterschiedlichen Schulen umgehört, wie viele Kinder zum Unterricht erschienen sind.

Manche Klassen bleiben demnach leer, in anderen sitzen vereinzelt Schüler. Besonders in Letzteren müssen die Lehrer zwei Aufgaben auf einmal bewältigen: mit den anwesenden Kindern den Unterrichtsstoff durchgehen und via Telefon mit den zu Hause Gebliebenen arbeiten. "Denn Betreuung heißt ja nicht, dass die Lehrerin in der Tür steht und den Kindern beim Nichtstun zuschaut", erklärt Horst Pinterich, Direktor der Volksschule in der Favoritner Quellenstraße.

Wien: 10 Prozent in einer Schule in Favoriten

An seiner Schule sind heute Früh etwa zehn Prozent der insgesamt 530 Schüler zur Betreuung erschienen. "Als sie gekommen sind, waren sie alle noch fröhlich", schildert der Direktor. "Wenn sie aber fast allein in der Klasse sitzen, könnte ihnen aber bald langweilig werden. Da werden wir mit gemeinsamen Aktivitäten innerhalb der einzelnen Jahrgänge gegensteuern."