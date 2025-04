KURIER-Elefantenrunde: Politiker-Aussagen im Faktencheck

"Der Kindergarten ist Sache der Länder, also ist Wien verantwortlich", wirft die Opposition der Stadtregierung vor. Der Bund kann im Rahmen der 15a-Vereinbarung allerdings Vorgaben machen, weil er die Investitionen in den Ländern finanziert. Motto: Wer zahlt, schafft an. Bei der letzten Vereinbarung wurde mehr Gewicht auf die Quantität und weniger auf die Qualität gelegt. Dass Mindestanforderungen wie Gruppengrößen dabei festgelegt werden, scheiterte am Widerstand der Länder.

Auch in Wien setzte man auf den Ausbau, wobei es auch Verbesserungen gab: So wurden die Assistentinnen aufgestockt und Sprachförderkräfte eingeführt. Das Problem: Es fehlt an Personal, insbesondere an muttersprachlichen Pädagoginnen. Die Stadt hätte die Kindergärten zudem mehr kontrollieren können. Experten fordern ein Monitoringsystem, das gemeinsam mit den Trägern die Qualität verbessert. Auch die Eltern könnte man in die Pflicht nehmen – es ist ihre Aufgabe, dass Kinder die deutsche Sprache lernen. Doch das umzusetzen, traut sich in Wien bisher niemand.

Ist der Lobautunnel das bestgeprüfte Projekt? Der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer sagte, dass der Lobautunnel das bestgeprüfte Infrastrukturprojekt Österreichs sei. Mahrer befürwortet das Megabauprojekt S1, das diesen zehn Kilometer langen Tunnel beinhaltet, der bis zu 60 Meter unter der Erde liegen und auf Höhe der Lobau unter dem Nationalpark Donauauen sowie unter der Donau verlaufen soll.

© Grafik Der Faktencheck zum Lobautunnel

"Es gab bereits mehrere Evaluierungen. Die von der vorigen Klimaministerin Leonore Gewessler eingeleitete formelle 'Strategische Prüfung Verkehr' ist noch nicht abgeschlossen, der hier zentrale Umweltbericht schlägt aber vor, die S1 aus dem Bundesstraßengesetz zu streichen", erklärt Wolfgang Rehm von der Umwelt-NGO Virus. Warum? "Der Umweltbericht von Umweltbundesamt und Universitäten empfiehlt dies aufgrund eines Alternativenvergleichs. Entweder wird die Prüfung zu Ende geführt, mit dem Ergebnis, die S1 nicht weiterzuverfolgen, oder das historische Versäumnis, diese vorgeschriebene Prüfung nicht durchgeführt zu haben, bleibt bestehen." Derzeit prüft zudem der EuGH das Projekt; vor dessen Urteil kann ohnehin nicht gebaut werden.

Zerstört die Verkehrsberuhigung die Wirtschaft? Mit dem neuen Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) könnte die Wiener Innenstadt nun tatsächlich verkehrsberuhigt werden. In Wien sorgt das bei fast allen Parteien für Freude. Nur FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp äußerte sich bei der KURIER-Elefantenrunde dazu wie folgt: "Die Wiener Wirtschaft ist echt am Krachen. Und jetzt will man durch eine einzelne Maßnahme die Wiener Innenstadt weiter drangsalieren."

© Grafik Der Faktencheck zur verkehrsberuhigten Innenstadt

Dieter Steup, Unternehmer und Bezirksobmann Innere Stadt der Wirtschaftskammer Wien (WKW) sieht das anders und begrüßt die geplante Verkehrsberuhigung. Man habe bereits positive Erfahrungen in der Rotenturmstraße oder der Herrengasse gemacht. "Die Aufenthaltsqualität wird stark erhöht und durch die gestiegene Frequenz sind positive Effekte für Gastronomie und Handel durch gestiegene Umsätze zu bemerken", sagt Steup. Nur Kameras aufzustellen, reiche aber nicht, ergänzt WKW-Präsident Walter Ruck. Der frei werdende Raum müsse sinnvoll gestaltet werden. Zudem müssen der Wirtschaftsverkehr berücksichtigt werden und ausreichend Garagenplätze zur Verfügung stehen.

Leidet Sicherheit durch Minus bei Überstunden? In einer "Dienstanweisung" aus dem Innenministerium (BMI) wurde der Landespolizeidirektion Wien ein Cut der Überstunden von bis zu 30 Prozent aufgetragen. FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp befürchtet, dass das zu fehlenden Polizisten auf der Straße führen könnte. Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer widerspricht – allerdings ohne Details zu nennen. Auch das ÖVP-geführte BMI äußerte sich bisher nur vage – es werde aber keine Einsparungen zulasten der Sicherheit geben. Ein Blick in andere Bundesländer zeigt jedoch, dass weniger Personal im Polizeialltag nicht folgenlos bleibt. Steirische Uniformierte berichten von Bezirken, in denen wegen Personalmangels nur mehr zwei Streifen im Nachtdienst seien.

© Grafik Der Faktencheck zum Thema Sicherheit

Um solche Zustände zu vermeiden und Polizisten in Wien zu halten, fordert Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) einen finanziellen Hauptstadtbonus. Denn vergleichsweise wenige Beamte würden in Wien überproportional viel Arbeit bewältigen. Polizeigewerkschafter Walter Strallhofer (FSG) sieht das ähnlich und könnte sich eine Verordnung auf Bundesebene oder eine Anpassung des Gehaltsgesetzes vorstellen.

Werden die Pensionen gekürzt? Das Pensionssystem fällt in Österreich in die Kompetenz des Bundes. Zur Sprache kam es unter den Wiener Spitzenkandidaten dennoch. Im Zuge der Diskussion um mögliche gratis Öffis für Senioren erklärte Dominik Nepp (FPÖ), dass es Entlastungen für Senioren brauche, schließlich werde bald "bei den Pensionen gekürzt". Auf den Einwurf Karl Mahrers (ÖVP), das sei eine Unwahrheit, konkretisierte Nepp: "Am 1. Juni werden die Krankenversicherungsbeiträge bei den Pensionisten erhöht. Das heißt, da bleiben jedem 300 bis 400 Euro weniger." Ist das richtig?

© Grafik Der Faktencheck zum Thema Pension

Nein, bei den Pensionen wird nicht gekürzt. Aber ja, ab 1. Juni werden die Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten von 5,1 auf 6 Prozent erhöht. Die Erhöhung soll 270 Millionen Euro in das Budget spülen. Das wirkt sich aber auch auf die Pensionen aus: Wer eine monatliche Bruttopension von 1.300 Euro bezieht, dessen Nettobezüge sinken laut Agenda Austria jährlich um 162 Euro. Bei einer Pension von 3.000 Euro bleiben netto 278 Euro weniger. Die Dreierkoalition hat den Vorschlag übrigens aus den Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP übernommen. Die gesamte Diskussion zum Nachschauen gibt es HIER.

