Wien-Wahl: Die Spitzenkandidaten live in der KURIER-Elefantenrunde

Die Bundeshauptstadt wählt am 27. April. Dabei geht es in erster Linie um den Bürgermeister, der seit bald sieben Jahren Michael Ludwig heißt und von der SPÖ kommt. Daneben geht es um die Mehrheiten in Gemeinderat und Landtag, die auch bestimmen, ob eine Koalition nötig ist und wer dafür überhaupt infrage kommt.

Der KURIER hat vor dem Urnengang die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zur TV-Elefantenrunde in die Wiener Urania gebeten. Durch das KURIER live Gespräch führen Chefredakteur Martin Gebhart und der stellvertretende Chefredakteur Christoph Schwarz. Die Diskussionsrunde wird live auf KURIER.at übertragen: