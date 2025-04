28 Mio. Euro weniger für Wiens Kindergärten: Was mit dem Geld stattdessen passierte

Für die Kindergärten wurden somit in Summe 28 Millionen Euro weniger ausgegeben. Aber was passierte mit den Mitteln?

Ursprünglich waren im Rechnungsjahr 2024 insgesamt rund 1,2 Milliarden für die Kindergärten veranschlagt. Ende Jänner wurde das Budget nachträglich für 2024 umgeschichtet. Das Ergebnis: Mehrere Millionen Euro wurden aus dem „Kindergartentopf“ umverteilt und für einen anderen Bereich genutzt. 20 Millionen Euro, die für private Organisationen und 8 Millionen Euro, die für städtische Einrichtungen vorgesehen waren, flossen laut einer Anfrage, die die ÖVP an die Stadt stellte, in andere Bereiche.

Mehr Informationen liefert die ÖVP-Anfrage zur Umschichtung: Die Fluchtbewegung aus der Ukraine und aus anderen Ländern wird als Begründung genannt. Der Bedarf an Betreuungsplätzen für unbegleitete Kinder und Jugendliche sei weiterhin im Anstieg. Als weiterer Grund wird ein erhöhter Bedarf an Plätzen in der Vollen Betreuung , also Unterbringung und Betreuung eines Kindes außerhalb der Familie, genannt. Zuständig dafür ist die MA 11 (Kinder und Jugendliche).

Die Stadt beschloss ursprünglich ein Doppelbudget für 2024 und 2025. Im Jänner wurde also nachjustiert: „Die nicht ausgeschöpften also nicht verwendeten Budgetmittel resultierten aus nicht verwendeten Budgetmitteln aufgrund der reduzierten Inflationsraten im Jahr 2024“, teilte die MA 10 mit.

Kritik der Opposition

Zuständig für die Agenden der Kindergärten Wiens war bis vor Kurzem der damalige Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos). Er forderte noch im Herbst mehr Mittel vom Bund, etwa für Sprachförderkräfte.

Das stößt auf Unverständnis bei der Wiener Opposition: " Wiederkehr hat im letzten Jahr in den Kindergärten sogar eingespart. Ohne Zuschuss vom Bund wäre das Budget jetzt niedriger als im Vorjahr", sagt Wiener Bildungssprecher Harald Zierfuß (ÖVP). Noch dazu würden Kindergärten in die Verantwortung der jeweiligen Bundesländer, also in Wiens Fall bis Februar in die von Wiederkehr, fallen, weshalb er die Forderungen des ehemaligen Stadtrats kritisiert.

Das Büro Wiederkehr ließ eine Nachfrage zur Kritik der ÖVP unkommentiert.