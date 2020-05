Die Krux mit den Asylwerber-Jobs

Die Besetzung und der folgende Hungerstreik in der Votivkirche sorgte schon für internationale Reaktionen. So wurde die Regierung vom UNO-Flüchtlingshochkommissariat aufgefordert, mit den Besetzern in Dialog zu treten. Dieser Aufforderung kam Innenministerin Johanna Mikl-Leitner Mittwochnachmittag spontan nach. Sie lud vier Kirchenbesetzer in das Ministerium: „Wir werden kommunizierte Einzelschicksale überprüfen. Aber über unrealistische Forderungen, wie den Stopp von Fingerprints oder den Ausstieg aus den Dublin-Verträgen, kann und will ich nicht verhandeln. Wir haben weiters Quartiere der Caritas und der Stadt Wien angeboten. Man muss unsere Hilfe jedoch annehmen.“

So sah das auch Caritas-Sprecher Klaus Schwertner: „Ein positives Signal der Bundesministerin. In manchen Bereichen braucht das Asylwesen aber Reformen.“

Die Ratlosigkeit der Asylwerber wächst von Tag zu Tag. „Manche sprechen davon, keine Flüssigkeiten mehr zu sich zu nehmen“, erklärt Johanniter Chefarzt Michael Hüpfl. Zwei bis drei Stunden am Tag checkt der Mediziner die Männer. Laut Gesetz ist Zwangsernährung nur während eines Hungerstreiks in der U-Haft möglich. Bei einem Hungerstreik in einer Kirche entfällt die Sorgepflicht des Staates.

Am Mittwoch wurde weiters bekannt, dass das Innenressort eine zweite Strategie fährt. Brigadier Grundböck: „Bei der gestern gestarteten Evaluierung sollen organisatorische, operative und kommunikative Vorgänge rund um die erfolgte Räumung beleuchtet werden.“