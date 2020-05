Polizei räumte in der Nacht Flüchtlingscamp

Seit 24. November protestieren Dutzende Asylwerber – unterstützt von Aktivisten – im Wiener Sigmund-Freud-Park und in der gegenüberliegenden Votivkirche. Wie kann der Konflikt gelöst werden? Der KURIER mit den wichtigsten Antworten zu dem verworrenen Konflikt.

Wie viele Asylwerber sind vor Ort?

In der Nacht auf Donnerstag übernachteten 29 Flüchtlinge in der Kirche. Die meisten von ihnen stammen aus Pakistan. Im Lager davor waren nur mehr wenige Aktivisten.

Wie glaubwürdig sind die Asylwerber?

Die Angaben der Flüchtlinge sind glaubhaft. So schilderte etwa der 47-jährige Pakistani Khan Adalat im KURIER-Gespräch miserable Zustände in seiner Flüchtlingsunterkunft im Waldviertel ( Hoheneich). KURIER-Recherchen ergaben, dass Adalat tatsächlich in Hoheneich untergebracht war. Außerdem fand in der Unterkunft eine Überprüfung durch die Bezirkshauptmannschaft statt. Dabei wurden einige Zimmer vorübergehend wegen baulicher Mängel gesperrt.

„Ein Ergebnis dieses Protests muss sein, dass die Politik mittelfristig Konsequenzen zieht“, sagt Caritas-Geschäftsführer Werner Binnenstein-Bachstein. „Zustände wie auf der Saualm müssen der Vergangenheit angehören und die Politik sollte Asylwerbern die Möglichkeit geben, zu arbeiten.“

Werden die Asylwerber von Anarchos instrumentalisiert?

Es spricht vieles dafür, dass dies zumindest teilweise geschieht – auch wenn die Leute vor Ort das Gegenteil beteuern. Die Caritas, die die Flüchtlinge mit den Johannitern betreut, berichtet von fragwürdigen Vorgängen in der Kirche. „Rund ein Dutzend Personen“ hätten Flüchtlinge zuletzt stündlich geweckt und mit „Gerüchten“ verunsichert. Einige wenige Personen würden den Protest dazu nutzen, um ihn eskalieren zu lassen. Laut Polizeiinformationen soll es sich um linke Aktivisten handeln, darunter auch eine in Deutschland amtsbekannte Person (Name der Redaktion bekannt). Außerdem weist der Protest in Wien Gemeinsamkeiten mit einer Veranstaltung auf, die Anfang September in Berlin stattfand – mit ähnlichem Logo, ähnlichen Forderungen und identen Slogans.

