Flüchtlinge: "Man nennt uns Terroristen"

Im Burgenland werden seit Mittwoch 608 Asylwerber betreut. Die Quote sei jetzt, wie vereinbart, zu mindestens 88 Prozent erfüllt, heißt es vom Land.

Kritik an so manchen Unterkünften kommt von der Burgenländischen Plattform Bleiberecht. Vor allem im Mittel- und Südburgenland gebe es in einigen Pensionen Missstände, sagt Sprecherin Gerlinde Grohotolsky.

Eine davon befinde sich in Unterfrauenhaid. Seit rund 30 Jahren hat der Wirt des Gasthauses seine Gästezimmer mit Asylwerbern belegt. Der Syrer Karam Alahmed, der nun in Wien lebt, hat nicht die besten Erinnerungen an die Pension. „Wir waren zu viert in einem kleinen Zimmer untergebracht. Wir hatten Mäuse im Raum. Als wir das dem Chef gesagt haben, hat er gemeint, dass das unser Problem wäre“, schildert der studierte Mediziner.

Kritik an „der einseitigen Ernährung“ übt sein Freund Mahmood Y., der in einem der vier Quartiere der Familie R. wohnt. „Abends bekommen wir jeder eine Dose Bohnen oder eine Fischdose. Jeden Abend dasselbe.“ In dem Haus, in dem Y. wohnt, habe es zunächst keinen Herd gegeben, auf dem die acht Bewohner ihr Mahl hätten wärmen können. „Den Kocher hat uns eine Privatperson geschenkt“, sagt Mahmood Y. 40 Euro Taschengeld erhält jeder Flüchtling pro Monat. Mit dem Geld werden Öl, Zucker und Reis gekauft. Eine Busfahrt nach Wien gehe sich kaum aus. Aber auch Fernsehen sei nicht immer möglich. „Bei uns gibt es oft Stromausfälle“, sagt ein Asylwerber aus dem Quartier auf der Hauptstraße.