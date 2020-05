Kirche sieht Politik unter Zugzwang

Weder nahmen die Flüchtlinge ein Angebot des Innenministeriums, in ihre Grundversorgungsquartiere zurückzukehren an noch nächtigten sie in einem extra von der Caritas bereitgestellten Notquartier.

Der harte Kern der Flüchtlinge ist seit dem Wochenende im Hungerstreik. Caritas-Sprecher Klaus Schwertner berichtete am Mittwoch, dass einige sehr geschwächt seien. Auch gab es einen Rettungseinsatz. Ein Asylwerber musste ambulant versorgt werden. Zur Betreuung in den Nachtstunden haben sich die Johanniter bereit erklärt.

Rund um die Weihnachtsgottesdienste war es in der Votivkirche zu kleineren Reibereien gekommen. Bei den beiden Metten, die von Zivilpolizisten begleitet worden waren, versuchten Aktivisten, Parolen zu skandieren bzw. Flugzettel auszuteilen. Die Störaktionen konnten jeweils rasch beendet bleiben. Überhaupt ohne Erfolg verlief ein Versuch von Aktivisten, am 24. Dezember in den Stephansdom vorzudringen. Sie wurden von der Polizei vor der Kirche abgefangen.

Unterstützt werden manche Forderungen der Flüchtlinge von der Caritas, etwa der Wunsch, nicht mehr in schlecht ausgestatteten Unterkünften untergebracht zu werden. Zu den weiteren Anliegen der Flüchtlinge gehören ein Arbeitsmarkt-Zugang oder die Löschung ihrer Fingerabdrücke, damit sie in anderen Staaten noch Asyl-Chancen haben.

Landau machte am Stefanitag aber auch klar, dass es derzeit zu „Instrumentalisierungen“ der Flüchtlinge komme. Einige Aktivisten würden Flüchtlinge für „ihre politischen Ziele benützen.“

Mit der Geduld am Ende scheint Pfarrer Joseph Farrugia. Während der Feiertage sperrte der Geistliche das Gebäude kurz, was einen Sturm der Entrüstung bei Aktivisten auslöste. Bald darauf war die Kirche wieder offen. Derzeit ist vorgesehen, dass während der Nacht nur die Flüchtlinge und fünf ihrer Vertrauenspersonen in dem Gotteshaus bleiben.

Eine Räumung der Kirche kann nur auf Antrag des Pfarrers erfolgen. Das will die Erzdiözese aber nicht. Das Camp im Park davor bleibt stehen, so lange die Wiener Stadtregierung keine Schritte dagegen einleitet. Die FPÖ-Aufforderung, den „Asyl-Erpressern“ eine letzte 24-Stunden-Frist zu stellen, dürfte daher ungehört verhallen.