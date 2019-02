Analyse: Das schwere Erbe der Milli Görüs

In einer großen IFW-Moschee trete der Imam etwa "für die Errichtung einer politisch geeinten Umma (religiöse Gemeinschaft der Muslime; Anm.) unter einem Kalifat" ein, hieß es in der Studie. Muslime in Österreich sehe er "nicht als Teil der österreichischen Gesellschaft", sondern als Diaspora-Gemeinde, der die Verantwortung zukomme, "den Glauben in der Fremde reinzuhalten". Und selbst der bewaffnete Dschihad werde "nicht dezidiert abgelehnt", so die Autoren. Deren Resümee lautete also: "Die in dieser Moschee verbreiteten Inhalte können als extremistisch eingestuft werden". Um welches Gebetshaus es sich dabei handelt, wurde allerdings nicht verraten.

Bei der Islamischen Föderation wollte man die Vorwürfe freilich nicht auf sich sitzen lassen. Vorsitzender Mehmet Arslan kritisierte die Studie scharf. Nicht nur wegen der geringen Anzahl untersuchter Moscheen, sondern auch weil die Autoren keine Moscheebesucher zu Wort kommen ließen - was Rückschlüsse auf deren Integrationswilligkeit zugelassen hätte. Einige der zitierten Textpassagen seien zudem aus dem Zusammenhang gerissen und sinnentfremdet. So schließe man den bewaffneten Dschihad sehr wohl kategorisch aus - der Dschihad sei hier ausschließlich als "Kampf gegen das Ego" zu verstehen, betonte Erciyas. Auch ein Kalifat wolle man keineswegs errichten.

Öffnung nach außen

Dass die IFW - insbesondere unter dem neuen Vorstand - eine Öffnung nach außen demonstrieren will, belegen Aktivitäten wie der "Tag der offenen Moschee-Tür" oder die Straßenaktion "Gestatten Muslim", in deren Rahmen sich Ehrenamtliche den Fragen von Passanten stellen. Während der Flüchtlingskrise stellte man in Simmering außerdem eine Halle als Notquartier zur Verfügung. Als demokratiepolitisches Zugeständnis darf der Aufruf an die Mitglieder, an (österreichischen) Wahlen teilzunehmen, gewertet werden. Und IGGÖ-Präsident Ümit Vural bezeichnet Antisemitismus als "absolutes No-go". Die Milli Görüs sei für ihn sein Vater, der ihn als Kind mit in die Moschee genommen habe, erklärte er bei seinem Amtsantritt im Dezember.

Der auf Gründer Necmettin Erbakan basierende Vorwurf, antisemitisch zu sein, hängt Milli-Görüs-Vereinen dennoch nach. So erklärte Erbakan einst der deutschen Welt die jüdische Weltherrschaft wäre "eine Herrschaft des Unrechts, der Grausamkeit und der Gewalt". Das sei "nicht antisemitisch, sondern antizionistisch", sagte er.