Neustart an bekannter Adresse: Volksschule statt Imam-Schule

Unterrichtet werden die 75 Kinder nach den österreichischen Lehrplan, Unterrichtssprache ist Deutsch. Dass es sich um eine islamische Schule handelt, stehe nicht im Vordergrund, sagt Direktorin Angela Himsl: „Darum wurden die Schulen neutral nach ihrer Adresse benannt. Wir sind offen für Schüler aller Konfessionen oder auch Atheisten“, sagt die österreichische Konvertitin – die wie ein Teil des (nicht rein muslimischen) Lehrerkollegiums zuvor in einer aus finanziellen Gründen geschlossenen islamischen Privatschule eines anderen Trägervereins tätig war. Zurzeit sitzen allerdings ausschließlich muslimische Kinder in den Klassen.

"Keine Einflussnahme" durch Islamische Föderation

Beim KURIER-Lokalaugenschein lassen sich die Zwillinge Roukaya und Soumaya (6), die gerade in die Volksschule gekommen sind, deren Schwester Schaima (10), die mit der NMS beginnt und ihr Bruder Noah (13), der in der NMS schon in die Vierte geht, vom Fotografen über die Schulter schauen. Ihrer Mutter, Natascha Fraj, ist eine gute theologische Bildung wichtig. Für die vergleichsweise kleinen Schulen in der Florian-Hedorfer-Straße spreche zudem, dass es hier so familiär zugehe, erklärt die Konvertitin.

Der islamische Aspekt der Schulen ist allerdings nur an Details zu erkennen: an zwei Stunden Religionsunterricht pro Woche, einer Moschee auf dem Dachboden, in der die Schüler nachmittags beten können. Und sobald es eine hauseigene Verpflegung gibt, wird die natürlich halal ausfallen.