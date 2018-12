IGGÖ-Präsident: Imame sollen auf Deutsch predigen

Es war ein schwieriges Jahr für Österreichs Muslime: Die Bundesregierung schloss sieben Moscheen, weist Dutzende Imame aus und verbietet Kindergartenkindern das Kopftuch. Ein Dialog auf Augenhöhe zwischen Politik und Islamischer Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) findet de facto nicht statt. Deren neuer Präsident, Ümit Vural, will das ändern. Im KURIER-Interview skizziert der Wiener Jurist seine Reformpläne.

KURIER: Herr Präsident, Vural bedeutet aus dem Türkischen übersetzt „Schlag und nimm!“ bzw. „Setz dich durch!“. Ist Nomen hier Omen? Wie legen Sie Ihre Funktion an?

Ümit Vural: (lacht) Ich leg sie auf jeden Fall menschlich an, ehrlich, sachlich und konsequent. Außerdem bedeutet Ümit „ Hoffnung“. Ich bin also optimistisch und geb’ die Hoffnung nie auf.

Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie der Regierung gegenüber Dialogbereitschaft signalisiert. Gab es bereits Gespräche?

Derzeit gibt es noch keine Gespräche. Aber die Gelegenheit wird es geben. Denn wir sind die Vertretung der Muslime in diesem Land, wir sind eine anerkannte Religionsgesellschaft, wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Und es leben mehr als 700.000 Muslime in Österreich. Darum müssen wir miteinander sprechen. Sonst tun wir uns allen nichts Gutes. Wir lassen jetzt einmal Weihnachten vorüberziehen und am Jahresbeginn wird man schauen, wie man Kontakte knüpfen kann.

Gab es nach Ihrer Wahl eigentlich Grußnoten oder Glückwünsche seitens der Regierungsparteien?

Bis jetzt noch nicht.