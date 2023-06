Titan-Suche: Ein Wettlauf, der nie gewonnen werden konnte

Trümmer werden gefunden, US-Navy zeichnet "Implosion" auf

Wenige Stunden nach Ablauf der berechneten Zeit, in der man an Bord – theoretisch – noch atmen kann, entdeckt ein Tauchroboter am Donnerstag Trümmerteile ganz in der Nähe der Titanic, nur 500 Meter entfernt Darunter auch die Druck-Kammer, in der die Insassen gewesen sind.

Wenig später wird bekannt, dass die US-Navy schon am Sonntag mit ihrem geheimen, für die U-Boot-Überwachung gedachten, Überwachungssystem in der Tiefsee vermutlich die „Implosion“ des Tauchbootes aufgezeichnet hat.

Das habe zwar dazu geführt, das Suchgebiet einzugrenzen, war aber andererseits so unklar, dass man bis zuletzt die Hoffnung auf eine Rettung nicht aufgegeben hat.