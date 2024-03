"Rote Gefahr oder Wende": Experte erwartet höhere Wahlbeteiligung

Am Sonntag wird in Salzburg gewählt - der Gemeinderat wird neu zusammengesetzt, der Bürgermeister direkt gewählt. Mit Harald Preuner tritt der Amtsinhaber nicht mehr an.

Sechs Kandidaten und eine Kandidatin wollen seine Nachfolge antreten. Das und einige anderen geänderte Voraussetzungen zur Wahl 2019 könnten dazu führen, dass die zuletzt so geringe Wahlbeteiligung von gerade einmal 48 Prozent in der Stadt Salzburg wieder steigen könnte, meint Eric Miklin, Professor für Österreichische Politik an der Universität Salzburg.