Wenn Fantasie zur mörderischen Realität wird

Die Folge können gewaltvolle Reaktionen sein. "Wenn ein solches Kind intensiv Ego-Shooter spielt, kann es das Gefühl haben, diese Dinge in der Realität auch zu machen", erklärt der Psychiater. Seine Thesen stützen sich auf die jüngsten, seriösen Studien dazu. Da er um die Sensibilität des Themas Gewaltspiele und ihre Folgen Bescheid weiß, ist es ihm auch wichtig zu betonen, dass der Großteil der spielsüchtigen Ego-Shooter "vermutlich niemals eine Straftat begehen wird."

Dies zeigt die Erfahrung der seit zehn Jahren bestehenden Spielsucht-Ambulanz an der Kepler-Klinik in Linz. "Was wir spüren ist ein massiver Anstieg der spielsüchtigen Kinder. Wenn die Eltern ihnen das Spielen verbieten, kommt es durch den Entzug vielleicht zu einer jähzornigen Reaktion, oder es wird ein Sessel durchs Zimmer geschossen. Aber die meisten werden auch nach zwölf Stunden Ego-Shooter am Tag zu keinen Kriminellen", betont Yazdi.

Was bei mehreren Stunden Computerspielen am Tag massiv unterschätzt werde, sind die Auswirkungen auf Psyche und Physis von Heranwachsenden. Der 14-Jährige, der seine Mutter erstach, litt laut Gutachten unter akutem Schlafmangel, es kam zur Nahrungsmittel-Abstinenz.