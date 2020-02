Mord an Hadishat: Die Fantasiewelt von Robert K.

Es ist fast unmöglich, sich in die Welt von Robert K. hineinzuversetzen. Der Jugendliche, der am 11. Mai 2018 seine siebenjährige Nachbarin Hadishat im Wiener Dittes-Hof ermordet hat, sitzt wieder vor dem Richter im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Seine Freundin Antonia wartet auf ihn. In seiner Zelle in der Justizanstalt. Davon ist er überzeugt. "Ich kann sie hören und sehen."

Er spricht so überzeugend von ihr, dass einst sogar die Polizei nach dem Mädchen suchte. Um später festzustellen: Es gibt keine Antonia. Sie existiert nur in der Fantasie von Robert K.

Der junge Mann, der morgen 18 Jahre alt wird, ist schwer krank. Da sind sich alle Gutachter einig. Doch ob er bei der Tat zurechnungsfähig war, oder nicht - diese Frage muss nun in einem zweiten Rechtsgang geklärt werden. Im ersten Verfahren wurde kein erforderliches Obergutachten in Auftrag gegeben. Im ersten Prozess wurde er als zurechnungsfähig verurteilt - zu 13 Jahren Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Schusssichere Weste