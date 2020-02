Mord an Hadishat: Der "Thrill des Tötens"

Er wollte "den Thrill des Tötens" erleben": Zu diesem Schluss kommt Kathrin Sevecke. Die Psychiaterin hat ein Obergutachten über die Zurechnungsfähigkeit von Robert K. erstellt. Jenem Burschen, der am 11. Mai 2018 seine siebenjährige Nachbarin Hadishat im Dittes-Hof in Wien-Döbling getötet hatte. Und sie kommt zu dem Ergebnis: Ja, Robert K. war zurechnungsfähig. Was seine Anwälte, Liane Hirschbrich und Florian Höllwarth, nicht glauben.