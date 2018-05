Siebenjährige erstochen: "Es hätte jeden treffen können"

Hadish wurde vermutlich nur zum Opfer, weil sie Robert K. vertraut hat. Die Familien waren seit Jahren eng befreundet, beide haben tschetschenische Wurzeln. Laut den Bewohnern des Gemeindebaus seien Hadish und ihre sechs Geschwister bei der Familie des Verdächtigen ein und aus gegangen. So auch am Freitagnachmittag.

Hadish soll sich bei den Freunden ein Eis geholt haben. Der Verdächtige und sein Opfer waren am Freitag gegen 15 Uhr allein in der Wohnung in dem Döblinger Gemeindebau. Er bat das Mädchen schließlich, ins Badezimmer zu kommen, wo er sie in die Duschwanne stieß. Dann stach er laut Polizei mit einem Brotmesser mit zwanzig Zentimeter langer Wellenschliff-Klinge auf den Hals seines Opfers ein – unter massiver Gewalteinwirkung. „Der Kopf des Kindes war fast zur Gänze abgetrennt“, sagt Ermittler Gerhard Haimeder.

Als Hadishs Leiche gefunden wurde, war zu erkennen, dass der Körper nach der Tat gereinigt worden war. Darum wurden zunächst Waschküchen und Sanitäranlagen des Gemeindebaus überprüft – ohne Ergebnis. Bei der systematischen Durchsuchung der etwa 300 Wohnungen der Anlage, schlugen schließlich Spürhunde an. Obwohl der 16-Jährige den Tatort gesäubert hatte, konnten in der gesamten Wohnung Blutspuren gefunden werden.

„Die Dusche war verstopft. Der Verdächtige musste sie reparieren. Dann hat er das Mädchen in Plastiksäcke verpackt, sie runter in den Hof transportiert und im Müll entsorgt. Wenn wir später gekommen wären, wären die Mülltonnen wohl weg gewesen“, sagt Haimeder. Weg ist immer noch die Tatwaffe, die Robert K. in einem anderen Mistkübel entsorgt haben soll.

Über psychische Probleme des Teenagers war zuvor nichts bekannt. „Er sagt, es tue ihm nicht leid um die Kleine. Nur für die Mutter empfindet er Mitleid“, sagt Haimeder. Die Eltern des Verdächtigen sind laut Polizei am Boden zerstört. In den vergangenen Tagen waren sie immer wieder bei Hadishs Mutter, um sie zu unterstützen. Kurz nachdem Robert K. festgenommen wurde, kollabierte seine Mutter und musste von der Berufsrettung betreut werden.

Die Familie des kleinen Mädchens stellte sich Dienstagnachmittag in der Anwaltskanzlei von Nikolaus Rast den Medien. Mutter, Bruder und zwei Onkel von Hadish waren gekommen. Das Reden überließen sie ihrem Anwalt.