Warum man im Herbst wandern gehen sollte und was man beachten muss

Trotz dieser Einschränkungen ist dringend zu empfehlen, im Herbst vor die Tür zu gehen. Und das nicht nur in all die Hagenbachklamms und Wienerwälder, durch die uns in der Gelbes-Laub-und-Kastanien-Zeit schon die Eltern geschliffen haben. Solche Ausflugswege haben unbestritten ihren Reiz, etwa der noch immer unter seinem Wert geschlagene Rundwanderweg um Wien.

Aber das Spätsommer-Wandern muss sich längst nicht mehr auf kurze Wege in Heimatnähe beschränken. Vor allem befördert durch den Klimawandel, der den Herbst zur stabilen Jahreszeit mit viel Sonne und milden Temperaturen macht. Mischt man da als Zutat noch die besser gewordene Ausrüstung dazu, ergibt sich eine Wandersaison, die bis zum ersten echten Schneefall dauert, und der lässt ja bekanntlich oft auf sich warten.

Lust auf Bewegung in der Natur

Weiters steigt (verstärkt seit den Corona-Lockdowns) die Lust auf Bewegung in der Natur – sehen auch die alpinen Vereine.