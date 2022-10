Herbstliche Geheimtipps zum Wandern in Krems und der Wachau

Ein Tor zum Himmel in Rohrendorf

Der Startpunkt der Wanderung ist die Viehtrift in Rohrendorf. Vorbei am Atriumhaus und am Denkmal von Lenz Moser dem Dritten, geht es dann durch die längste Kellergasse Österreichs. Auf 1650 Metern bietet die Lindobelgasse viele alte schöne Presshäuser, Kunstwerke und Kellerröhren.

Nach dem "Roten Kreuz" und der Statue "Maria am Berg" erreicht man am Saubühel das sogenannte Heinz-Conrads-Tor. Das erinnert an die symbolische Schließung der Weingärten durch den österreichischen Schauspieler Heinz Conrads im Jahr 1968. Es bietet einen besonderen Ausblick und bietet sich auch als schönes Fotomotiv an.

Bei der benachbarten „Hütte am Berg“ hat die örtliche Landjugend letzten Sommer mit der „Hiata-Rast“ einen Platz zum Entspannen geschaffen.