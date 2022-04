Unter 9.000 Neuinfektionen in Österreich

Am Karsamstag, dem Tag der erneuten Lockerungen, gab es zum vierten Mal in dieser Woche unter 10.000 Neuinfektionen. Konkret wurden 8.996 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen 7 Tage von 9.866 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 775,85. Aktuell sind 138.683 Personen aktiv infiziert.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 165.938 PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 5,42 Prozent. Zudem sind 17 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Damit forderte die Pandemie bisher 16.407 Todesopfer.