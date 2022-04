Corona-Lockerungen: Maskenpflicht in Öffis dürfte bleiben

Und auch die Länder dürfen strenger sein als der Bund. Das galt in den vergangenen zwölf Monaten insbesondere für Wien, wo man sich in mehreren Bereichen schärfere Regeln vorbehalten hatte. So besteht in der Bundeshauptstadt nach wie vor eine 2-G-Regel in Lokalen und in der Nachtgastronomie.

Auch in Krankenhäusern und Pflege- und Senioreneinrichtungen gelten strengere Bestimmungen: Die Anzahl der Besucher ist auf ein Minimum reduziert, außerdem gilt für sie die 2-G-plus-Regelung (geimpft/genesen und zusätzlich ein verpflichtender PCR-Test).

Ob es nach dem 16. April weiter einen Wiener Sonderweg geben wird, ist offen. Man müsse noch auf die Verordnung des Bundes warten und stimme dann die Wiener Maßnahmen darauf ab, sagt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Dass es Lockerungen auch in Wien geben wird, ist jetzt schon klar, offen ist, wie weit sie gehen. Dem Vernehmen nach will man auf alle Fälle die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln beibehalten, hier befindet man sich aber offensichtlich ohnehin im Konsens mit dem Bund.