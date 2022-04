Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Österreich

Die FFP2-Maskenpflicht gilt laut Gesundheitsministerium weiterhin

in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und den dazugehörenden Haltestellen

in Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels (Supermärkten, Apotheken, Post- und Bankfilialen)

in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen.

Die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen fällt offiziell, wird aber seitens des Ministeriums weiterhin empfohlen. Stoffmasken oder der Mund-Nasen-Schutz kommen für den Gesundheitsminister als Alternative zur FFP2-Maske nicht infrage.

Die 3-G-Regel gilt weiterhin in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen für Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister. Überall sonst gibt es seitens des Gesundheitsministeriums keine 3-G-Settings mehr.

In Wien fällt 2-G-Pflicht in Gastro und Nachtgastro

Wien übernimmt laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker die Regelungen des Bundes. Das heißt: Ab Karsamstag fällt in der Bundeshauptstadt die 2-G-Regel in der Gastronomie und in der Nachtgastronomie.

Weiterhin gilt in Wien folgende Ausnahme: Ein PCR-Test gilt für 48 Stunden. Wohnzimmertests sind in Wien weiterhin nicht anerkannt.