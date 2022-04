Neuer Moderna-Impfstoff womöglich bis Herbst

Einer der immer wieder von Politiker bis Experten genannten Meilensteine gegen das Virus ist die Impfung. Die Bereitschaft der Bevölkerung die Oberarme freizumachen ist derzeit jedoch mehr als überschaubar, wenn auch noch nicht an einer Hand abzuzählen. Am Sonntag beispielsweise wurden ganze 25 Erststiche gezählt. Überspitzt formuliert: Da haben sich bei der ersten Impfcharge, die in Österreich verabreicht wurde, ja fast mehr Bürgermeister an einem Tag impfen lassen. Sie erinnern sich vielleicht. Vielleicht können Sie sich auch noch an die Impfpflicht erinnern. Der Gesundheitsminister habe sie selig.

Moderna: Neuer Impfstoff im Sommer

Nun aber zur guten Nachricht: Noch vor dem Sommer möchte der Impfstoffhersteller Moderna einen Antrag auf Zulassung eines neuen Corona-Impfstoffes bei der EMA, der europäischen Arzneimittelbehörde stellen. Das hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck - wie weilt derzeit auf Arbeitsbesuch in den Staaten - mit Vorstandsvertretern des im Cambridge ansässigen US-Impfstoffherstellers erfahren.

Sowohl Moderna als auch mRNA-Konkurrent Biontech testen in klinischen Studien bereits angepasst Impfstoffe und dürften im Laufe der nächsten Wochen erste Erkenntnisse präsentieren.