T-Zell-Test: Was er misst und bei wem er sinnvoll ist

Eine aktuelle Studie der Rockefeller University in New York zeigt, dass die T-Zellen, die nach der Immunisierung durch die vier Covid-Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson sowie Novavax produziert werden, zu etwa 80 Prozent so stark gegen Omikron aktiv werden wie gegenüber früheren Varianten. Angesichts der Tatsache wie stark sich Omikron von früheren Varianten unterscheidet, ist es sehr wahrscheinlich, dass T-Zellen auch zukünftige Varianten ähnlich robust angreifen würden, schreiben die Forscher. Eine Auffrischungsimpfung erinnert T-Zellen an das Virus – sie beginnen erneut mit ihrer Arbeit, was für ein vielfältiges Repertoire an Gedächtniszellen sorgt. Bei einer Infektion können sie schnell reagieren und Antikörper produzieren. Die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe nimmt dadurch ab.

Schwierige Interpretation

Doch wie werden T-Zellen gemessen und macht es Sinn, die eigenen T-Zellen untersuchen zu lassen? Ähnlich wie beim Antikörpertest, der vergangenes Jahr zeitweise sehr stark nachgefragt war, um herauszufinden, wie hoch die individuellen Antikörperspiegel sind, können auch T-Zellen mittels Labortest gemessen werden. Dazu wird Blut abgenommen und – vereinfacht gesagt – bei der Analyse geschaut, wie viele Botenstoffe (Zytokine) die T-Zellen nach Kontakt mit SARS-CoV-2-Proteinen ausschütten. Diese Botenstoffe wiederum stoßen unter anderem die Bildung von Antikörpern an.

Wie auch beim Antikörper-Test ist allerdings die Interpretation des Ergebnisses schwierig, meint Labormediziner Helmuth Haslacher von der MedUni Wien. „Die diagnostische Überlegung ist, dass wenn jemand wenig oder keine Antikörper nach einer Impfung oder Infektion produziert hat, man feststellt, ob T-Zellen vorhanden sind. Der T-Zell-Test kann also die Vermutung bestätigen, dass jemand infiziert war oder ob die Person auf die Impfung reagiert hat, wenn der Antikörpertest nicht aussagekräftig war.“