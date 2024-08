Terrorpläne für Swift-Konzert: So sicher sind die nächsten Großevents

Tausende Swifties versammelten sich in den vergangenen Tagen in der Wiener Innenstadt, sangen, weinten, tauschten Freundschaftsbänder und setzten ein Zeichen gegen den Terror. Doch nicht an allen Swift-Fans ist der vereitelte Terroranschlag spurlos vorübergegangen. Im Gegenteil gibt es jenen Teil der Fangemeinde, der sich in Menschenmassen aktuell äußerst unwohl fühlt.