Terrorpläne: Nachrichtendienste legen den genauen Ablauf offen

Wer hat wem was gesagt und vor allem wann? Seit die Anschlagspläne auf das Taylor Swift-Konzert im Ernst Happel-Stadion von Polizei und Staatsschutz vereitelt wurden, ranken sich wilde Gerüchte um die Informationsflüsse der Geheimdienste .

Nachdem der Terrorverdächtige Beran A. (19) den Treueschwur auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am 7. Juli abgelegt hatte, wurden mehrere ausländische Geheimdienste erst viel später auf die digitalen Spuren des Gefährders in einschlägigen Foren aufmerksam. Auch dem FBI blieb das nicht verborgen.

"Mitte Juli" sei des zur höchsten Phase der Radikalisierung bei dem 19-Jährigen gekommen. Verwertbare Hinweise, dass Beran A. einen Anschlag auf eines der Taylor Swift-Konzerte im Ernst-Happel-Stadion plane, haben die heimischen Staatsschützer erst "wenige Tage" vor dem Polizei-Großeinsatz in Ternitz bekommen, stellten die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und das Heeresnachrichtenamt (HNaA) am Samstag klar.