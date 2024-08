Radikalisierung: In wenigen Wochen im Sog der Islamisten

Die Arme überkreuzt, in jeder Hand ein gewaltiges Messer: So posierte Beran A., das mutmaßliche Terrorhirn. Im Juni soll er dem IS die Treue geschworen haben, er kündigte seinen Job. Innerhalb weniger Wochen soll zumindest seine äußere Wandlung vonstatten gegangen sein.

„Das Äußere korrespondiert mit der inneren Einstellung“, sagt Moussa Al-Hassan Diaw, Gründer des Deradikalisierungsvereins DERAD. Der wachsende Bart, die gekrempelten Hosen, die Anabolika und das Krafttraining im Fitnesscenter. „Sie wollen kräftig ausschauen, imposant wirken“, weiß er aus seiner Erfahrung.