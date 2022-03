Salzburg: Spitäler müssen Operationen verschieben

In den Salzburger Landeskliniken sei die Situation angespannt, aber noch bewältigbar, hieß es. Im Klinikum Schwarzach wird die Situation noch durch die vielen Patienten verschärft, die nach Skiunfällen medizinisch versorgt werden. Mitte dieser Woche sei entschieden worden, 50 Prozent der planbaren Operationen zu verschieben, 80 der 1.500 Beschäftigen seien in Quarantäne, hieß es am Freitag in einem Bericht der Salzburger Nachrichten.

Nicht betroffen von diesen Maßnahmen seien Notfälle, Tumor-Operationen und die Geburtshilfe. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder seien wegen fehlendem Personal 50 Betten gesperrt.