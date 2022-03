Steht die Maskenpflicht vor dem Comeback?

Kommt sie wieder, die Maskenpflicht in Innenräumen? Nachdem der Standard Freitagvormittag diesbezüglich bereits von "finalen Gesprächen" berichtet hat, dämpft das Gesundheitsministerium - noch - die Erwartungen. Ja, es werde über allfällige Verschärfungen und die Wieder-Einführung von Schutzmaßnahmen verhandelt, hieß es. Aber nein, das Revival der Maskenpflicht in Innenräumen sei längst nicht sicher. Momentan gilt österreichweit ja nur eine Maskenpflicht in lebensnotwendigen Bereichen. Also im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken und Banken. Die Stadt Wien geht strenger vor, hier gilt die Maskenpflicht in allen Innenräumen, also auch im Handel oder bei Konzerten. Und es ist gut möglich, dass der Bund nachzieht. Immerhin sind die Infektionszahlen nach wie vor ausnehmend hoch.

Im Gesundheitsministerium hieß es, man warte die Sitzung des Krisen-Management-Teams Gecko am Freitagnachmittag ab. Medizinische Experten und Mitglieder von Gecko haben mehrfach deponiert, dass sie die Lockerungen für falsch und zu großzügig halten. Manche überlegten einen Rückzug aus dem Gremium, und Gesundheitsminister Johannes Rauch hat im KURIER-Interview eingeräumt, dass er mit der frühen Öffnung nicht ganz zufrieden ist (siehe hier).