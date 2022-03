Hacker: "Wir wurden verspottet und verhöhnt"

Ansteckungen erreichen "lichte Höhen"

Die Argumentation des Gesundheitsministers, die Bevölkerung würde wieder strengere Regeln nicht mehr mittragen, kann der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nicht nachvollziehen. "In Österreich haben wir in der Zwischenzeit wirkliche Schwierigkeiten in der Spitalsversorgung", so Hacker im Ö1-Morgenjournal.

Tausende Spitals-Mitarbeiter würden mit einer Omikron-Erkrankung zu Hause sitzen. Ärzte würden berichten, dass sie nicht wissen, wie sie den nächsten 24-Stunden-Dienst organisieren sollen. Und wenn 10 bis 15 Prozent aller Beschäftigten im Gesundheitswesen, also mehr als 3.000 Leute, im Krankenstand sind, sei das eine Situation, "wo man nicht einfach die Hände in den Schoß" legen könne.

Prognosen sehen die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Ansteckungsquote für Österreich in den nächsten Tagen weiter tragisch ansteigen - in "lichte Höhen", so Hacker. Nachdem sich die Ansteckungen erst mit einer zeitlichen Verzögerung von einer bis zwei Wochen in den Spitälern niederschlagen, hofft Hacker mit den strengeren Besuchsregeln die Spitze zumindest "ein wenig" abmildern zu können.