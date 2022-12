Rasern droht künftig die Beschlagnahmung des Autos

Was in Italien oder der Schweiz seit Jahren möglich ist, soll nun auch in Österreich kommen. Die schwarz-grüne Regierung möchte Extremrasern das Fahrzeug wegnehmen und versteigern. Entsprechende Pläne wurden am Montag präsentiert.

Wer im Ortsgebiet um mehr als 60 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 70 km/h zu schnell fährt, dessen Fahrzeug soll von der Polizei künftig an Ort und Stelle festgesetzt werden. Entsprechende Forderungen hatte es aus den Bundesländern Wien, Kärnten und Salzburg gegeben, vor allem von SPÖ-Politikern. Leonore Gewessler (Grüne) setzt die Forderungen nun um. Als Grund dafür nannte sie einen tödlichen Unfall am 10. April 2020 in Salzburg. Deswegen wird die StVO erneut novelliert.