Ulli Sima will Autos von Roadrunnern konfiszieren

Im Büro von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) wird noch für diesen Sommer ein Maßnahmenpaket speziell für den Kahlenberg angekündigt. Verwiesen wird von ihrer Sprecherin auf einen Forderungskatalog, den sie gemeinsam mit Salzburg und Kärnten an den Bund richtet. Dessen Kernpunkt ist „eine mögliche Fahrzeug-Beschlagnahme in extremen Fällen von Raserei und besonders gefährlichen Verhaltensweisen.“ Was in Kärnten bereits Praxis ist.

Die Konfiszierung von Raserfahrzeugen könnte tatsächlich kommen, die Grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat dies auf der Agenda für die nächste Novelle der Straßenverkehrsordnung. Dies ist etwa in Italien seit einigen Jahren möglich, der ÖAMTC hat rechtliche Bedenken.