Autoraser: Polit-Hickhack um Roadrunner in Wien

Der Polizeimangel sei laut Franz augenscheinlich: Österreichweit gebe es pro 100.000 Einwohnern 333 Polizeiplanstellen. Favoriten verfüge bei 212.000 Einwohnern allerdings über magere 319. Darum habe sich Franz auch bereits via Brief an drei Innenminister – nämlich Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP) und eben Gerhard Karner – gewandt, um die Aufstockung auf 500 Polizisten zu bitten. Allerdings erfolglos.

Gegenwind

Blau und Türkis ließen das nicht lange auf sich sitzen. „Als SPÖ Favoriten nach der Polizei zu schreien, sei wie wenn man einen Brand verursacht und dann nach der Feuerwehr ruft“, sagte Nico Marchetti, ÖVP-Bezirksparteiobmann in Favoriten am Sonntag. Seit Monaten würden die Türkisen die SPÖ zum Handeln auffordern.

Die Stadt-ÖVP hat in der Vergangenheit etwa ebenfalls einen Brief geschrieben – aber nicht an das Innenministerium. Sie wandten sich an Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Wiener Polizei. Die Forderung: Die Stadt solle härter gegen die Roadrunner-Szene vorgehen, der KURIER berichtete.

Die Verantwortlichen würden das Problem nur vor sich hinschieben, so Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer. „Und währenddessen nimmt die Anzahl der Roadrunner auf Wiens Straßen zu.“