Road-Runner: Machtlos gegen "Gummi-Gummi“

Keiner will sie haben – weder in Kärnten, noch in anderen Regionen Österreichs. Das hält die sogenannten „Road Runner“ der Tuningszene aber nicht davon ab, immer wieder neue Treffpunkte anzusteuern, um dort mit ihren Vehikeln zu protzen – „Gummi-Gummi“, also durchdrehende Reifen am Stand, gehören fast immer dazu. So auch am Samstag auf dem Parkplatz eines Gewerbegebietes am Stadtrand von Eisenstadt.

Rund 300 aufgemotzte Pkw standen dort in Reih und Glied, die burgenländische Polizei nahm diese „Einladung“ gerne an und rückte, verstärkt durch Streifen aus Wien und Niederösterreich, zur Schwerpunktaktion an.