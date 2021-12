Roadrunner bescheren schlaflose Nächte

Lockdown-Partys

Am Nachmittag kommen die ersten Luxusautos und umgebauten Fahrzeuge zur Tankstelle in der Nähe. Laute Balkan-Musik ertönt aus den getunten Sportautos. Statt in Nachtklubs zu feiern, werden Tankstellen wie diese für ausufernde Lockdown-Partys besetzt. In ihren glänzend polierten Schlitten treffen sich die sogenannten Roadrunner, um illegale Straßenrennen abzuhalten.

Die etablierte Raserszene ist für die Wiener Polizei kein neues Phänomen. „Die Hotspots verschieben sich, da die Treffen sehr kurzfristig vereinbart und durchgeführt werden“, erklärt Sprecherin Michaela Rossmann. Die Raser seien professionell vernetzt, stehen sogar mit Funkgeräten in Kontakt. Bis die Beamten vor Ort eintreffen, sind die Roadrunner längst wieder weg.

Im vergangenen Halbjahr wurden im Bereich der Laaer-Berg-Straße beim Kurpark rund 43.000 Fahrzeuge Verkehrskontrollen unterzogen. Dabei wurden 1.650 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt und 60 Verfahren zum Führerscheinentzug eingeleitet.