Roadrunner: Wiener ÖVP forderte härteres Vorgehen gegen Tuning-Szene

Gesetz in Ausarbeitung

Der Polizei ist das Phänomen bekannt. Sie spricht von einer „stark etablierten Roadrunner-Szene“, gegen die sie mit eigenen Schwerpunktaktionen vorgeht. An einem einzigen Abend gibt es dabei meist mehrere Hundert Anzeigen. Bei insgesamt 30 solcher Aktionen konnten die Beamten im Vorjahr 60 Kennzeichen abnehmen.

Auf Bundesebene, berichtet Mahrer, werde derzeit an neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen gearbeitet, die es der Polizei ermöglichen sollen, Fahrzeuge noch einfacher vorübergehend zu beschlagnahmen.

Jetzt, so Mahrer, sei auch die Stadt gefordert: „Sie muss in der Landesgesetzgebung auf diese negative Entwicklung reagieren. Durch routinemäßige Verkehrskontrollen alleine können die illegalen Aktivitäten nicht nachhaltig verhindert werden“, heißt es in dem Brief, der auch an den Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl gerichtet ist. Mahrer erwarte sich, wie er schreibt, in Bälde konkrete Vorschläge von der Verkehrsstadträtin.

Eine Idee liefert die ÖVP gleich mit: Die Stadt solle „bauliche Maßnahmen an den Treffpunkten der Roadrunner setzen“, schlägt ÖVP-Verkehrssprecherin Elisabeth Olischar vor. So könne man bei der Szene beliebte Areale (etwa den Parkplatz beim Kahlenberg in Döbling) durch Schranken schwerer zugänglich machen.

Übrigens: Allein im Vorjahr stellte die Wiener Polizei im Zuge der Verkehrsüberwachung 570.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.