Die (Un-)Sicherheitspakete der Verkehrsminister

Deshalb wurde etwa in erster Lesung die Promillegrenze auf 0,5 geändert, in zweiter Lesung dann aber jene für die Radfahrer nicht. Einem kurzfristigen Meinungsumschwung der ÖVP ist es auch zu verdanken, dass am Tag bei bester Sicht Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden dürfen. Den Punkteführerschein blockierte die ÖVP erst massiv, wollte ihn dann selbst einführen und stimmte dann für das ähnliche Vormerksystem, das bis heute niemand versteht.

Gegen Ende ihrer Amtszeit gab es dann aber bei vielen Verkehrsministern doch noch echte Sicherheitsverbesserungen. Sogar Gorbach erhöhte die Strafen fürs Schnellfahren.

Was könnte das bei der ersten Grünen Verkehrsministerin werden? Leibthema der legendären Grünen Verkehrssprecherin Gabriela Moser war beispielsweise der Punkteführerschein.