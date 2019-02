Tempo 140 bringt SPÖ zum Rasen

„Tempo 140 ist eine Gefahr für die Klimaziele“, wetterte Ex-Verkehrsminister Jörg Leichtfried vor rund einem Jahr im KURIER. Der SPÖ-Klubvize ist seither die Speerspitze der Partei gegen die Erhöhung der Geschwindigkeit auf den Autobahnen. Er übt heftige Kritik daran, dass der Schadstoffausstoß dadurch massiv steigt.

Mittlerweile gibt es zwei Teststrecken in Oberösterreich und Niederösterreich. Die Kosten-Nutzen-Rechnung laut Darstellung des Verkehrsministeriums ist folgende: 3 km/h mehr Durchschnittsgeschwindigkeit, 0,6 Dezibel lauter und ein bis zwei Prozent mehr Schadstoffe. Hofer kündigte daraufhin an, nun auch auf zweispurigen Strecken testen zu wollen. „Es gibt einige Interessenten in den Bundesländern“, hieß es aus seinem Büro zuletzt. Bekanntgegeben werden sie im März.