Tempo 140: 88 Sekunden Zeitersparnis auf längster Teilstrecke

Die ab Mittwoch in Betrieb gehenden Tempo 140-Teststrecken auf der Westautobahn in Oberösterreich und Niederösterreich bringen unterschiedliche Zeitersparnis: Der mit 44,6 Kilometer längste Abschnitt (Oed bis nach der Melkbrücke in Fahrtrichtung Wien) lässt sich mit der höheren Geschwindigkeit um 88 Sekunden schneller bewältigen. In der Gegenrichtung sind es auf den 44 Kilometern 87 Sekunden.