Die Polizei straft unterschiedlich

Der Minister wollte bisher nicht sagen, ab wann er den einjährigen Test als Erfolg bezeichnen wird. Experten gehen davon aus, dass die Umweltbelastung steigt – die Schadstoffemissionen um rund 20 Prozent. Alle Umweltlandesräte sprachen sich deshalb dagegen aus.

Theoretisch ist eine Zeitersparnis mit den zwei Strecken zwischen Salzburg und Wien von vier Minuten möglich. Praktisch wird dies aber wegen des Verkehrs, darunter auch viele Sattelschlepper, kaum möglich sein.

In Europa gibt es jedenfalls sonst nur Polen, das Tempo 140 auf der Autobahn erlaubt. Generell geht der Trend in Richtung Temporeduzierung. In Deutschland gilt zwar die freie Geschwindigkeitswahl, es gibt aber so viele Tempobeschränkungen, dass die tatsächlich gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit dort unter jener von Österreich liegt. Deshalb gibt es auch weniger Unfälle auf der Autobahn.

Der ÖAMTC rechnet mit wenig Auswirkungen. Gerade auf diesen Abschnitten wird ohnehin schneller gefahren. Als einzigen Effekt erwartet man weniger Strafzettel.