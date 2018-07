Tempo 140: Diskussion um einheitliche Toleranzgrenzen

Am 1. August startet der Tempo-140-Versuch von Verkehrsminister Norbert Hofer auf zwei ausgewählten Autobahnteilstücken in Ober- und Niederösterreich. Wie der KURIER berichtete, gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Toleranzgrenzen.

Und an diesen unterschiedlichen Toleranzgrenzen gibt es jetzt erste Kritik. In Niederösterreich soll die Strafe ab 150 km/h erfolgen, in Oberösterreich wohl erst ab 159 km/h. So sagt der niederösterreichische SPÖ-Landesrat Schnabl im Ö1-Morgenjournal: „Wenn man will, dass man 150 km/h fahren darf, soll man sich politisch dazu bekennen, aber nicht durch die Hintertür höhere Toleranzen anwenden“.