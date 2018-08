Tempo 140: "Eine Schnapsidee"

„Ich bin für die 140 km/h, aber den Start der Teststrecke habe ich übersehen.“ Christian Schürle aus Leonding zeigt sich am Mittwoch überrascht. Er wird am A1-Rastplatz bei Allhaming in Oberösterreich darauf hingewiesen, dass er sich mitten in der von FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer zwischen Haid und Sattledt verordneten Teststrecke befindet. Und zwar für Tempo 140. Auf der Autobahn selbst sei ihm das nicht aufgefallen, versichert er.

Tatsächlich ist der Start der neuen Teststrecke kurz nach Haid leicht zu übersehen. Zwei unscheinbare 140-km/h-Taferl mit der Zusatztafel „von 05:00 bis 22.00 Uhr“ markieren das Areal. So sehr sich die Diskussion um die beiden Teststrecken für Tempo 140 auf der Westautobahn in Nieder- und Oberösterreich aufheizte, so unspektakulär zeigt sich der Start am Mittwoch. Sehr wohl zeigt sich bei der ersten Testfahrt des KURIER im oberösterreichischen A1-Abschnitt zwischen Haid und Sattledt aber eine Verunsicherung der Autolenker. „Erlaubte Höchstgeschwindigkeit 140 und Toleranzgrenze 159 sind ein Blödsinn“, schimpfte einer am Rastplatz Allhaming.

„Eine Schnapsidee“, kommentiert der Linzer Franz Purgar am selben Rastplatz das Aussetzen von Tempo 140 in der Nacht. „Ich dachte, man soll schneller vorankommen können. Nachts, wenn wenig Verkehr ist, muss man erst wieder langsam fahren“, schimpft er. Dass laut Bundesumweltamt die zusätzlichen 10 km/h einen Lärmzuwachs um 18 Prozent bedeuten ist dem Linzer und seiner Frau nicht bekannt. Umso mehr kritisieren beide die Sache mit den angeblich tolerierten 159 km/h. Als „Schwachsinn, weil ohnehin zu schnell gefahren wird“, bezeichnen Thomas und Christina Jöchlinger aus NÖ die gesamte Aktion.