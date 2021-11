PCR-Tests: Länder können Nachfrage nicht bewältigen

Im Burgenland kommt es zu Engpässen bei den PCR-Gurgeltests, die ebenfalls bei SPAR erhältlich sind. Das Land arbeitet an einer Lösung und prüft Alternativen.

In Oberösterreich sind die Gurgeltests für zu Hause noch nicht flächendeckend erhältlich. Seit Montag allerdings in 17 von 23 Bezirken, zuvor waren es nur drei.

Mehrere Termine gebucht

In Salzburg ist das System der Wohnzimmer-Gurgeltests flächendeckend ausgerollt. Nach wie vor gebe es damit Probleme, sagt ein Sprecher des Landes. Die logistischen hätte man in den Griff bekommen, derzeit arbeite man an jenen bei der Auswertung, die nicht überall rasch genug funktioniert. Zudem werden rund 80.000 Tests wöchentlich in den Teststationen durchgeführt werden. Immer öfter würde es allerdings vorkommen, dass sich Personen mehrere Termine an einem Tag reservieren. "Das bindet Kapazitäten", so der Sprecher.

Keine Gurgeltests in Tirol

Tirol hat als einziges Bundesland nach wie vor kein PCR-Testangebot für daheim. Wie die Tiroler Tageszeitung in der Dienstagsausgabe berichtete, sagte nun der zweite Anbieter, der den Zuschlag für den Auftrag erhielt, ab. Seitens der Landes hieß es, dass „unter Hochdruck“ daran gearbeitet werde, „um das System in den nächsten Wochen zu implementieren“.

Neues Labor in Graz

Bei den erst vor wenigen Wochen in der Steiermark etablierten Gurgeltests lagen in drei Viertel der Fälle die Ergebnisse nicht binnen 24 Stunden vor – laut Testkoordinator Harald Eitner gab es Spitzen von bis zu 84 Stunden. "Leider hat es einen nicht akzeptablen, großen Teil der Betroffenen gegeben, die das Ergebnis nicht in 24 Stunden erhalten haben", bedauert Eitner. Das lag aber auch an der Überlastung des Labors in Salzburg - bei dem zuletzt ein Drittel der Belegschaft ausgefallen sei - wegen eines Corona-Clusters.

Der Engpass sollte aber bald Geschichte sein: Am Montag hat ein neues Labor in Graz die Arbeit aufgenommen. Es ist auf 120.000 Tests pro Woche ausgelegt. Außerdem gab es noch eine weitere Änderung: Ab sofort ist die behördliche Quarantäne beendet sobald die Frist (je nach Impfstatus 10 oder 14 Tage) abgelaufen ist, das zuvor notwendige Freitesten entfällt.