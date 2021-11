SPAR stockt Ausgabeorte für PCR-Gurgeltests in Niederösterreich auf

„Die hohen Infektionszahlen und die große Nachfrage haben zuletzt einige Anpassungen bei der Ausrollung des Projekts nötig gemacht. Umso erfreulicher ist es, dass es dank des Engagements der Handelskette SPAR zur Unterstützung des Labors Novogenia nun gelungen ist, das Angebot auszuweiten“, zeigt sich die nö. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) über die weiteren Ausgabestandorte erfreut.

Ab morgen, Mittwoch 24.11., werden laut SPAR in weiteren 34 Filialen Testkits ausgegeben. Damit sollen laut SPAR weiße Flecken verschwinden und stark frequentierte Geschäfte entlastet werden. Zur Analyse abgeben kann man sie schon länger in allen Eurospar, Interspar, SPAR und Gourmet SPAR in Niederösterreich.

Ausgaberegelung gegen hamstern

Seit 15. November gibt es eine Ausgabereglementierung in Form einer Online-Registrierung. Mit dieser einfachen Maßnahme wird dem Horten von Testkits, das vielfach praktiziert wurde, entgegengewirkt. Die Testkits, die von einer Person abgeholt werden können, beinhalten zehn einzelne Tests. Eine Person ist damit für 14 Tage ausreichend mit Tests versorgt, da die Gültigkeit eines Tests in Niederösterreich 72 Stunden beträgt.

Am ersten Tag wurden 27.000 Test-Sets ausgegeben, am Dienstag waren es 14.000 und am Mittwoch 11.000 Test-Sets mit je 10 Proben-Kits. Seither gibt es auch keine Ausverkaufssituationen in den definierten SPAR-Märkten.