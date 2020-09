Mehrere gesteckt volle Bars: Party-Eklat in Sölden kein Einzelfall

Am 15. August ist in einem Nachtlokal in Sölden eine Party aus dem Ruder gelaufen. Wie berichtet, zeigt ein Video, dass die Gäste bei dem Live-Auftritt einer Tiroler Schlagersängerin dicht an dicht feierten - keine Spur von Corona-Abstandsregeln. Die Staatsanwaltschaft hat die Polizei mit Ermittlungen beauftragt.

Die beschränken sich aber nicht nur auf diese eine Bar im Ort. Raimund Waldner, Bezirkshauptmann von Imst, bestätigt auf Anfrage, dass insgesamt bei drei Lokalen der Verdacht besteht, dass Sicherheitsbeschränkungen nicht eingehalten wurden.