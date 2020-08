Vor Winterstart: Touristiker für Après-Ski im Sitzen

In genau drei Wochen soll der Skibetrieb am Pitztaler Gletscher in Tirol starten. Mitte Oktober wird mit Sölden im Ötztal die erste große Bettenburg im Land die Saison eröffnen. Während der Winter aus betrieblicher Sicht praktisch vor der Tür steht, gärt es in der Tourismusbranche.

Unter welchen Rahmenbedingungen Hotellerie und Gastronomie im Winter arbeiten sollen, ist in vielen Punkten nämlich noch unklar oder strittig. „Wir haben 0,0 Planungssicherheit“, machte Mario Gerber, Sprecher der Tiroler Hotellerie am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Innsbrucker Wirtschaftskammer seinem Ärger Luft.